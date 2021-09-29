Üye Girişi
Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti - Son Dakika

Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti

29.09.2021 14:57

Farkındalık yaratmak için Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde yapılan 'Öncelik yaya olmalı' çekiminin sonu kötü bitti. Yayalara yol veren minibüse, çekim sırasında arkadan gelen otobüs çarptı. O anlar kamera tarafından kaydedildi.

Trafikte araç kullanan sürücülerin yayalara yol vermemesi çağımızın en önemli sorunlarından biri... Bu konuda farkındalık yaratmak isteyen iki kişi, trafik ışıklarının olmadığı yaya geçidinde belli bir süre sürücülerin kendilerine yol vermesini bekledi.

Bir süre sonra özel bir firmaya ait minibüs, bekleyenlerin geçmesi için aniden durdu. O esnada duran servise arkadan gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarptı. Video, sosyal medyada çokça kez paylaşılırken; kullanıcılar, sürücülerin yayalara öncelik vermesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Ankara'da Öncelik yaya olmalı çekiminin sonu kötü bitti

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Öncelik yaya olmalı' çekiminin sonu kötü bitti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Fahri Aslan: Bu çıkan yasalar murat 131 taksiye Mercedes motoru takmaya benziyor nasıl murat taksinin kadrosu o motoru taşımazsa bu yasalarıda bu ülke halkı kaldıramaz en kötü ekonomilerden birisine sahibiz en pahalı benzin en pahalı pazar market en pahalı araçlar ahmakların çıkarttığı yasağa bak yaya kanunu sen yakıtı düşür herkez bak nasıl yasağa uyar ekonomiyi düzelt araçlar kilometre öteden aracını yavaşlatır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu 15:44 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Başına içki şişesiyle vurup öldürmüş 15:37 Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Başına içki şişesiyle vurup öldürmüş Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu 15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum 15:27 Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi 15:16 Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi 15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı 14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı 14:26 Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı

Son Dakika Haberleri
15:50 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti
15:43 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu
15:39 Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek
15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu
15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
15:10 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek         
15:40
Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu         
15:36
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı         
15:24
Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı         
15:11
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 16:02:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement