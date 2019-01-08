Son Dakika Haberleri: Ankara'da Pkk/kck Soruşturması: 32 Gözaltı Kararı

Ankara'da Pkk/kck Soruşturması: 32 Gözaltı Kararı

1 saat önce

ANKARA'da, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Pkk/kck Soruşturması: 32 Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütüldüğü kaydedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:49 Kaynak: DHA

PKK, Ankara, Güncel
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