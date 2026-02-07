Ankara'da Polis Memuru Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara'da bir araç muayene istasyonundaki kavga sonrası fenalaşan polis memurunun hayatını kaybetmesiyle ilgili polis başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Şubat'ta Ankara'da bir araç muayene istasyonunda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda polis memuru Melih Okan Keskin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu üzücü hadise sonucunda araç muayene istasyonu çalışanları M.Y. ve S.A. isimli kişiler adli mercilerce tutuklanmıştır. Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz."