Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı

Ankara\'da Sahipsiz Köpek Saldırısı
02.01.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğu komşusu kurtardı.

Ankara'da sahipsiz köpek sürüsü tarafından saldırıya uğrayan 8 yaşındaki çocuğu kurtaran komşusu, "10 saniye daha geç kalsaydım çocuğun anca parçalarını bulabilirlerdi" dedi.

Olay, Altındağ ilçesinin Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan evine dönen 1. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Davut E., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayı fark eden komşusunun müdahalesiyle ilkokul öğrencisi çocuk kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden çocuğun ağabeyi, sokaklardaki başıboş köpeklerin toplatılması için çağrıda bulundu.

"Köpekler çocuğu paramparça etmişler, kardeşimin hiçbir yeri sağlam kalmadı"

Başıboş köpeklerin kardeşinin her yerini yaraladığını söyleyen Abdul Elhamid, "Kardeşim otobüsten indikten sonra eve gelirken köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpekler çocuğu paramparça etmişler, hiçbir yeri sağlam kalmadı. Burası köpeklerle dolu. İşe giderken köpekler bize bile saldırıyor, korkuyoruz. Geçen günlerde burada Afgan bir çocuğu da köpekler paramparça etti. Yetkililer köpekleri toplarsa en azından içimiz rahatlar, çocuklar da okula rahat gidebilirler. Kardeşimin tedavisi şu an devam ediyor. Köpekler, kardeşimin kafatasını ve ayaklarını her yerini komple yaralamışlar" dedi.

"Köpeklerden korkuyoruz, sürekli saldırıyorlar"

Sokak köpeklerin, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin herkese saldırdığını aktaran İmat Garipo ise, "Köpekler sürekli çocuklara saldırıyor. Çocuklar okula gidemiyor, otobüsten iner inmez köpekler saldırıyor. Köpekleri toplasınlar, işe bile gidemiyoruz. Köpeklerden korkuyoruz" diye konuştu.

"10 saniye daha geç kalsaydım çocuğun anca parçalarını görebilirlerdi"

Saldırıya uğrayan çocuğu kurtarırken köpeklerin kendisine de saldırdığını söyleyen Mehmet Dilek, "Eşimle beraber doktordan dönerken köpeklerin boğuşmasını gördüm. Boğuşmada yaklaşık 20 tane köpek vardı, hepsi de kangal cinsindeydi. İlk başta çocuğu köpeklerin arasında fark etmedim. Çocuğu gördüğümde zaten kendinden geçmişti. Köpeklerin arasında girdim, bana da saldırdılar. Çocuğu kucağıma aldığımda her tarafı kan içindeydi. 10 saniye daha geç kalsaydım çocuğun anca parçalarını bulabilirlerdi. Yetkililerden başıboş köpekler konusunda önlem almasını istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Altındağ, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:11:28. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.