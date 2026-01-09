Ankara\'da Şiddetli Fırtına Araçlara Hasar Verdi

Ankara'da etkisini gösteren şiddetli fırtınadan dolayı Etimesgut ilçesinde binaların dış yalıtım malzemeleri parçalandı. Parçalanan malzemeler park halindeki araçların üzerine devrilerek araçlarda hasar meydana getirdi.
Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesinde meydana geldi. Yoğun fırtınadan dolayı binaların dış yalıtım malzemeleri parçalandı. Parçalanan malzemeler rüzgarın etkisiyle uçarak civardaki araçların üzerine devrildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kayda alındı. - ANKARA
