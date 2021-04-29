Ankara'da "tam kapanma" nedeniyle toplum ulaşımda hareket saatleri değişti - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak "tam kapanma" nedeniyle Ankara'da toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programı güncellendi.

EGO'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-7 Mayıs Cuma günleri arasında, hafta içinde Metro ve ANKARAY hafif raylı toplu taşıma sistemleri 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına rastlayan 10-14 Mayıs tarihleri arasında Raylı Sistem İşletmeleri çalışmayacak.

Metro ve ANKARAY toplu taşıma sistemlerinin çalışmayacağı cumartesi ve pazar günlerinde, Metro güzergahlarında çalışan otobüs hatları ile hizmet verilmeye devam edecek.

2 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) nedeniyle, Metro ve ANKARAY sistemleri, saat 06.00-15.00 aralığında hizmet sunacak. ALES'e katılacakların sınav merkezlerine ulaşımları dikkate alınarak, mevcut hafta sonu çalışma programına ilave olarak, pazar günü 33 güzergahta, 78 ilave otobüs servis planlaması yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarihler arasında Şereflikoçhisar, Bala ve Kalecik araçları haricinde diğer Çevre İlçe Özel Toplu Taşıma Araçları ve Merkez Özel Toplu Taşıma Araçları hizmet vermeyecek. Bu güzergahlarda, belediye araçları ile önceki kısıtlama dönemlerinde verilen hizmet devam edecek.

Özel Halk Otobüsleri ise 114-7, 185-7, 203-7 ve 413-7 hat numaralı dört güzergahta hizmet vermeyi sürdürecek.

Güncel servis saatlerine, 30 Nisan tarihi itibarıyla "www.ego.gov.tr" internet adresindeki "Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi/Web Bilgi Sistemi" ve EGO CEP'TE uygulamasından erişilebilecek.

Toplu taşıma sistemlerindeki yoğunluk anlık olarak takip edilecek. İhtiyaç duyulması halinde servis planlamasında gerekli değişiklikler yapılacak.