ANKARA'DA TARTIŞTIĞI KOCASINI, ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA AĞIR YARALADI

ANKARA'da Seda Ş., tartıştığı kocası Çağrı Ş.'yi çocukları M.Ş.'nin (4) gözü önünde bıçakla ağır şekilde yaraladı. Kaçarak yakındaki bir taksi durağına sığınan yaralı koca hastaneye kaldırılırken, şoka giren Seda Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesindeki Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan Seda Ş. ile eşi Çağrı Ş., 4 yaşındaki çocukları M.Ş.'nin önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Seda Ş., iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla eşi Çağrı Ş.'yi yaraladı. Kanlar içinde kalan Çağrı Ş., kendini dışarı atarak, 100 metre ilerideki taksi durağına gitti. Çağrı Ş., durak çalışanlarına eşinin kendisini bıçakladığını söyledikten sonra aldığı yaranın etkisi ile bayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır şekilde yaralanan Çağrı Ş. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağrı Ş.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Çevrede çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli Timler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri ise eşini bıçakladığı iddia edilen Seda Ş.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası şoka girdiği öğrenilen Seda Ş., ilk ifadesinde herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BANA YUMRUK VURUYORDU BENDE CAN HAVLİYLE BIÇAĞI ALDIM VURDUM"

Öte yandan, çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ve kocasını bıçaklayan Seda Ş.'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Olayı anlatan Seda Ş.'nin teyzesi Fatma Ceylan ise şunları kaydetti: "Ekonomik sıkıntılardan dolayı uzun süredir ayrı yaşıyorlardı. Çağrı, uzun süredir Antalya 'da yaşıyordu. Kız burada kendi hayatını sürdürüyordu. Seda bugün diğer kız kardeşime yardım ediyordu. Çağrı, 'Seda gel bugün senin doğum günün' bahanesiyle Seda'yı eve çağırmış. Aralarında tam ne olduğunu bilmiyoruz ama Seda babasını arayarak 'Baba gel Çağrı beni öldürüyor' demiş. Çağrı, 4 yaşındaki çocuklarının yanında sedayı dövüyormuş. Seda'ya olaydan sonra da sordum burada ne olduğunu, Seda, 'Teyze hatırlamıyorum. Bana yumruk vuruyordu bende can havliyle bıçağı aldım vurdum' dedi."

Görüntü dökümü:

Şüpheli kadının teyzesi Fatma Ceylan ile röp.

Taksi durağı çalışanı Gürsel Hınıslı ile röp.

Olay yeri ekiplerinin çalışması

Apartmandan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA