Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 51 Gözaltı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 56 şüpheliden 51'i yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.