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Ankara'da topun peşinden caddeye çıkan çocuğa otomobil çarptı

6 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldırımda oynarken yola kaçan topunu yakalamak için caddeye çıkan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ankara'da topun peşinden caddeye çıkan çocuğa otomobil çarptı, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldırımda oynarken yola kaçan topunu yakalamak için caddeye çıkan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi'nde kaldırımda oyun oynayan 9 yaşındaki M.D.T'nin topu, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na kaçtı.

Topu almak için yola çıkan M.D.T'ye Özgür T. yönetimindeki 33 LP 067 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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