Ankara'da topun peşinden caddeye çıkan çocuğa otomobil çarptı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Topu almak için yola çıkan M.D.T'ye Özgür T. yönetimindeki 33 LP 067 plakalı otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi'nde kaldırımda oyun oynayan 9 yaşındaki M.D.T'nin topu, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na kaçtı.

Ankara 'nın Çankaya ilçesinde kaldırımda oynarken yola kaçan topunu yakalamak için caddeye çıkan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti