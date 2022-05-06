Ankara'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer, Çankırı'da toprağa verildi - Son Dakika
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Ankara'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer, Çankırı'da toprağa verildi

06.05.2022 18:23
Ankara'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer, Çankırı'da toprağa verildi

ANKARA'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer (93), memleketi Çankırı'nın Eldivan ilçesinde toprağa verildi.

ANKARA'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer (93), memleketi Çankırı'nın Eldivan ilçesinde toprağa verildi.

Kore Gazisi Ömer Koçer, dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki evinde rahatsızlanarak vefat etti. 3 çocuk babası Koçer'in cenazesi memleketi Çankırı'nın Eldivan ilçesine getirildi. Eldivan Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası Koçer'in cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Eldivan Kaymakamı Merve Ayşe Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, askeri erkan, Koçer ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Ömer Koçer'in cenazesi, dualarla Eldivan Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.


Ankara'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer, Çankırı'da toprağa verildi
Ankara'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer, Çankırı'da toprağa verildi
Ankara'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer, Çankırı'da toprağa verildi
Ankara'da vefat eden Kore Gazisi Ömer Koçer, Çankırı'da toprağa verildi
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Eldivan, Çankırı, Ankara, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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