Ankara'da yağmur sel oldu: apartman şelaleye döndü

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Ankara'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Abı Hayat Turkuaz Konutları'nda bulunan 15 katlı apartmanın kot 1'inci katındaki iki daire sel sularıyla dolarken, daha önce de 2 kez su bastığı için boş bırakıldığı ortaya çıktı. Ankara'da dün etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı.

SEL SULARI BALKONLARDAN ŞELALE GİBİ AKTI

Yenimahalle ilçesi Şentepe Kayalar Mahallesi'ndeki Abı Hayat Turkuaz Konutları'nda 15 katlı apartmanı da su bastı. Yokuş aşağı akan sel suyu, yol kenarındaki apartmanın eksi 1'inci katındaki iki dairenin pencerelerinden girip, diğer taraftaki balkonlardan çıktı. Balkonlardan şelale gibi akan sel suyu cep telefonu kameralarına yansıdı.

"TORUNLARIM 'BİZİ DIŞARIYA ÇIKARIN' DİYE AĞLADI"

Aynı daireleri daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden boş olduğu öğrenildi. Suyla dolan katın alt katında oturan 70 yaşındaki Sosun Kahraman, su baskını sırasında 5 kişi evde olduklarını ve balkondan boşalan suyun bir kısmının evlerine girdini söyledi. Kahraman, "Birden içeriye su girdi. Torunlarım 'Bizi dışarıya çıkarın' diye ağlamaya başladı, çok korktular. Ev su dolunca çocukları aldım yukarıya, dışarı çıktım. Ben eve geldiğimde her taraf su dolmuştu. Bu evi 2'nci sel basışı, artık bir çözüme kavuşmalı. Yetkililer önlem almalı, biz evin içerisini yaptırsak yine aynısı oluyor" diye konuştu.

"CAN KAYBI OLMAMASI İÇİN DAİRE BOŞ DURUYOR"

Binada oturan Ahmet Eroğlu ise "Burayı 3'üncü kez su basıyor. Buradaki olay tamamen sokağın kavisli olup, içerisinin su dolmasından kaynaklanıyor. Altyapı, mazgalları kaldırmadığı için bütün su bu sokağa doluyor. Sonra binanın içerisine doluyor. Su alan dairenin penceresi de kottan yarım metre aşağıda. Binaya ait bir daire. Can kaybı olmaması için o daire boş duruyor" dedi.