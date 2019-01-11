Ankara'da Yakacık Kültür Merkezi Açıldı

Ankara
'nın Yenimahalle
Belediyesince kurulan Yakacık
Kültür Merkezi törenle açıldı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, merkezin açılışı amacıyla düzenlenen törende, ihtiyaçlarını öz kaynaklarıyla karşıladıklarını söyledi.
Yenimahalle'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Yaşar, "Göreve geldiğimizde sadece belediye binamız vardı. Bugün geldiğimiz nokta ortada." dedi.
Yakacık Mahallesi Muhtarı Yusuf Laçinok da yapılan hizmetler için belediyeye teşekkür etti.
Kültür merkezinin içerisinde çok amaçlı konferans salonu, taziye evi, mutfak, mescit, kurs merkezi, kütüphane ve fitness salonu yer alıyor.