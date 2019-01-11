Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yakacık Kültür Merkezi Açıldı

Ankara'da Yakacık Kültür Merkezi Açıldı

1 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle Belediyesince kurulan Yakacık Kültür Merkezi törenle açıldı.

Ankara'da Yakacık Kültür Merkezi Açıldı, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesince kurulan Yakacık Kültür Merkezi törenle açıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, merkezin açılışı amacıyla düzenlenen törende, ihtiyaçlarını öz kaynaklarıyla karşıladıklarını söyledi.

Yenimahalle'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Yaşar, "Göreve geldiğimizde sadece belediye binamız vardı. Bugün geldiğimiz nokta ortada." dedi.

Yakacık Mahallesi Muhtarı Yusuf Laçinok da yapılan hizmetler için belediyeye teşekkür etti.

Kültür merkezinin içerisinde çok amaçlı konferans salonu, taziye evi, mutfak, mescit, kurs merkezi, kütüphane ve fitness salonu yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Yaşar, Yenimahalle, Ankara, Yakacık, Güncel
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