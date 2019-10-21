Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAnkara'da yakalanarak Bolu'ya getirilen firari FETÖ/PDY şüphelisi Tıp Fakültesi öğrencisi Tarık Ziya Akyüz, Bolu Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:51 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Ankara'da yakalanarak Bolu'ya getirilen firari FETÖ/PDY şüphelisi Tıp Fakültesi öğrencisi Tarık Ziya Akyüz, Bolu Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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