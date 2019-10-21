Son Dakika Haberleri: Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi (2)
Son Dakika Güncel Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi (2)

Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAnkara'da yakalanarak Bolu'ya getirilen firari FETÖ/PDY şüphelisi Tıp Fakültesi öğrencisi Tarık Ziya Akyüz, Bolu Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Ankara'da yakalanarak Bolu'ya getirilen firari FETÖ/PDY şüphelisi Tıp Fakültesi öğrencisi Tarık Ziya Akyüz, Bolu Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:51 Kaynak: DHA
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