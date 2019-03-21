Ankara'da Yangın: 6 Yaralı
1 saat önce
Ankara'da bir binada çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Ankara
'da bir binada çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mamak
ilçesi Karapürçek
Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında iddiaya göre evdeki televizyonun tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 2'si çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 6 kişi yaralandı.
(İrfan Çalışkan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:16 Kaynak: İHA
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