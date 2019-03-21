Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yangın: 6 Yaralı

Ankara'da Yangın: 6 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da bir binada çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ankara'da Yangın: 6 Yaralı, System.String[]
Ankara'da bir binada çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Karapürçek Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında iddiaya göre evdeki televizyonun tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 2'si çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 6 kişi yaralandı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Mamak, Ankara, Güncel
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