Ankara'da Yeni Diş Polikliniği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ankara'da Yeni Diş Polikliniği Açıldı

Ankara\'da Yeni Diş Polikliniği Açıldı
10.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Başkanı Baran, sağlık turizminin önemine dikkat çekerek yeni diş polikliniğinin açılışında konuştu.

Ankara'da özel bir diş polikliniğinin açılışına katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ankaramız'ın en kıymetli alanlarından birisi de sağlık turizmi" dedi.

Ankara'da Evrensel Diş Polikliniği 2'nci şubesini Beytepe'de açtı. Açılış ATO Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla gerçekleştirildi. ATO Başkanı Baran, şubenin açılışında yaptığı konuşmada, önemli bir etkinlikte bir aradayız. İnsan sağlığın en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, "Burada birinci planda, hasta memnuniyeti olduğunu biliyoruz. Çok kıymetli, çok özel cihazlarla donatılmış bir mekan. Çok kıymetli hocalarımızın hizmet verdiği bir mekan burası" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık turizminin önemine dikkati çeken Baran, "Özellikle Ankara'mızın en kıymetli alanlarından birisi de sağlık turizmi. Sağlık turizminde de inşallah bu mekan yine şehrimize değer katacak" diye konuştu.

"Ankara'mızın daha fazla uçuşa ihtiyacı var"

Sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin başarılı olduğunu söyleyen polikliniğin kurucusu Dt. Zerrin Tüfekçi ise, "Ülkemizin sesini tüm dünyaya daha doğru, daha etik, daha güzel bir şekilde duyurmaya çok ihtiyacımız var. Ankara'mızın da daha fazla uçuşa ihtiyacı var. İnşallah daha fazla direkt uçuşumuzla hak ettiği yerimizi, sağlık sektöründe gerçekten hak ettiğimiz yeri daha fazla insana duyurma şansı elde edeceğiz. Benim en büyük dileğim bu" şeklinde konuştu.

Polikliniğin açılışı katılımcıların kurdele kesimiyle yapıldı. Açılışın ardından Tüfekçi, ATO Başkanı Baran'la hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Yeni Diş Polikliniği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:58:12. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Yeni Diş Polikliniği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.