Ankara\'da Yeni Diş Polikliniği Açıldı

Ankara'da özel bir diş polikliniğinin açılışına katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ankaramız'ın en kıymetli alanlarından birisi de sağlık turizmi" dedi.

Ankara'da Evrensel Diş Polikliniği 2'nci şubesini Beytepe'de açtı. Açılış ATO Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla gerçekleştirildi. ATO Başkanı Baran, şubenin açılışında yaptığı konuşmada, önemli bir etkinlikte bir aradayız. İnsan sağlığın en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, "Burada birinci planda, hasta memnuniyeti olduğunu biliyoruz. Çok kıymetli, çok özel cihazlarla donatılmış bir mekan. Çok kıymetli hocalarımızın hizmet verdiği bir mekan burası" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık turizminin önemine dikkati çeken Baran, "Özellikle Ankara'mızın en kıymetli alanlarından birisi de sağlık turizmi. Sağlık turizminde de inşallah bu mekan yine şehrimize değer katacak" diye konuştu.

"Ankara'mızın daha fazla uçuşa ihtiyacı var"

Sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin başarılı olduğunu söyleyen polikliniğin kurucusu Dt. Zerrin Tüfekçi ise, "Ülkemizin sesini tüm dünyaya daha doğru, daha etik, daha güzel bir şekilde duyurmaya çok ihtiyacımız var. Ankara'mızın da daha fazla uçuşa ihtiyacı var. İnşallah daha fazla direkt uçuşumuzla hak ettiği yerimizi, sağlık sektöründe gerçekten hak ettiğimiz yeri daha fazla insana duyurma şansı elde edeceğiz. Benim en büyük dileğim bu" şeklinde konuştu.

Polikliniğin açılışı katılımcıların kurdele kesimiyle yapıldı. Açılışın ardından Tüfekçi, ATO Başkanı Baran'la hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA