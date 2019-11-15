Son Dakika Haberleri: Ankara'daki cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı
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Ankara'daki cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 49 yaşındaki Bekir Aydoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 49 yaşındaki Bekir Aydoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Çubuk Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydoğan'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi adliye sevk edildi.

Olay

Çubuk ilçesinde inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Aydoğan'ın cesedi Kızılöz Mahallesi'ndeki boş arazide bulunmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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