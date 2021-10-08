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Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı

08.10.2021 18:35

Ankara'da 2013 yılında çalındığı ortaya çıkan bir araç, içerisinde 9 mülteci ve 7 bin 500 paket kaçak sigarayla birlikte Suriye-Türkiye sınırında jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan çalıntı araca, sahte askeri plaka takıldığı belirlendi.

1'inci Hudut Alayı Öncüpınar Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, sınır hat yolunda sahte askeri plaka takılmış bir aracın tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Aracın, sazlık su kanalına düştüğü ve araçta sigara bulunduğu yönünde verilen ihbara Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gitti.

KAÇMAK İSTERKEN SU KANALINA DÜŞTÜ

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, aracın Suriye tarafından gelerek hudut hat yoluna girdiği ve Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı personeli tarafından fark edilince sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hat yolu yanında bulunan su kanalına düştüğü tespit edildi.

ARAÇTAN 9 MÜLTECİ VE KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Ekiplerin, araçta ve çevresinde yapılan kontrollerde 7 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Aracın arka kasasında ise çeşitli markalarda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araç ile ilgili yaptıkları sorgulamada aracın 2013 yılında Ankara'dan çalındığı ve çalıntı kaydının olduğunu tespit etti. Araca sahte askeri plaka takılması ise dikkat çekti.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlatıldı.

Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı

Jandarma, Tragger, Ankara, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika


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