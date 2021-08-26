Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde meydana gelen yangında bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Macun Mahallesi'nde Sabri Onaran'a ait ahşap evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Yangına önce mahalle sakinleri, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen yangın söndürme tankı ile müdahale etti. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Nallıhan'da "Yunus Diye" çocuk oyunu sahnelendi

Nallıhan Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Yunus Diye" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Çayırhan Mahallesi kapalı pazar yerinde sahnelenen çocuk oyunu, beğeni topladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Akdemir, oyunda rol alan oyuncuları tebrik ederek gül verdi.

Beypazarı, "Genç Yazarlar Kulübü" üyesi öğretmenleri ağırladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu'nun 2018-2021 yılları arasında İngiltere, Macaristan, Polonya, Norveç ve Yunanistan ile ortaklaşa yürüttüğü "Genç Yazarlar Kulübü" projesi üyeleri, Beypazarı ilçesini gezdi.

Proje kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı öğretmenler, okulun İngilizce öğretmeni Deniz Gökmen eşliğinde başkentin tarihi ve turistik ilçesine ziyarette bulundu.

Gökmen, "Ziyaretçileri Beypazarı ile tanıştırmaya geldik. Genç Yazarlar Kulübü, 10-14 yaş arası çocuklarda yazma becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir proje. Projenin son ayağında Türkiye ziyareti yapılıyor. Ortaklarımız da Türkiye'de oldukları için son derece mutlular." ifadesini kullandı.