Ankara Demirspor: 3-2 - Son Dakika

Ankara Demirspor: 3-2

26.11.2020 15:41
Ankara Demirspor: 3-2, System.String[]

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Abdullah Bora Özkara, Burak CansızBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Batuhan - Hasan Hatipoğlu, Petrus, Leo (Dk. 46 Mücahit), Osman, Cenk Ahmet, Teikeu, Emrah (Dk. 119 Serdar), Hamroun, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 73 Oltan), Sadiku (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Abdullah Bora Özkara, Burak CansızBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Batuhan - Hasan Hatipoğlu, Petrus, Leo (Dk. 46 Mücahit), Osman, Cenk Ahmet, Teikeu, Emrah (Dk. 119 Serdar), Hamroun, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 73 Oltan), Sadiku (Dk. 102 Özgür Sert)ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han - Hüseyin, Mustafa (Dk. 81 Ahmet Sivri) (Dk. 89 Kamil), Süleyman, Hakan, Ayberk (Dk. 61 Hasan Küçcük), Ahmet Devret, Okan (Dk. 61 Serdar), Rahmi Can, Turan, Kerem HakanSARI KARTLAR: Cenk Ahmet, Teikeu (BB Erzurumspor) - Ahmet, Turan, Kerem Hakan (Ankara Demirspor)GOLLER: Dk. 22 ve 105 (p) Hamroun, Dk. 89 Teikeu (BB Erzurumspor) - Dk. 44 Süleyman, Dk. 80 Serdar (Ankara Demirspor)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ankara Demirspor'u 3-2 mağlup etti. 90 dakikası 2-2 biten maçın uzatma bölümünde Hamroun'la penaltıdan bir gol bulan ev sahibi ekip, adını üst tura yazdırdı. Maç öncesi, hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona anısına saygı duruşunda bulunuldu.10'uncu dakikada sağ kanattan aldığı pasla ilerleyen Cenk Ahmet, ceza alanındaki Emrah'a pas çıkardı. Emrah'ın şutunda top yandan auta gitti.22'nci dakikada Emrah ceza alanı içinde düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hamroun topu ağlara gönderdi:  1-0.36'ncı dakikada Sadiku, sert vurdu, kaleci Bahadır Han topu kornere yumrukladı.40'ıncı dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında Süleyman sağ çaprazdan sert vurdu, topu kaleci Batuhan kornere çeldi.44'üncü dakikada konuk ekibin ani atağında Turan'ın ortasında topla buluşan Süleyman, yerden sert vurdu, top ağlara gitti: 1-1.Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.51'inci dakikada kazanılan serbest atışı Emrah ile Hamroun paslaşarak kullandı. Hamroun'un ortasında Emrah'ın sert şutunda top az farkla auta gitti.58'inci dakikada Ömer Şişmanoğlu, ceza alanına topu yerden gönderdi. Sadiku'nun şutunda top kalecide kaldı.71'inci dakikada Ahmet'in kullandığı serbest atışa iyi yükselen Hakan'ın kafa şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.80'inci dakikada Süleyman sağ kanattan ceza alanına girerken Serdar'a pas çıkardı. Defansı geçen Serdar'ın şutunda top fileleri havalandırdı:  1-2.84'üncü dakikada Emrah ve Oltan rakip kale önünde buluştukları topu ağlara gönderemedi.89'uncu dakikada Emrah'ın kullandığı korner atışına iyi yükselen Tekieu skora denge getirdi: 2-2.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.105'inci dakikada kazanılan penaltı atışında Hamroun topu ağlara gönderdi:  3-2.Uzatmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca BB Erzurumspor, Ankara Demirspor'u 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

- Erzurum

Bülent Birincioğlu, Erzurumspor Kulübü, Ankara Demirspor, Emrah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankara Demirspor: 3-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

"Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
Son dakika: Ödemeler nasıl olacak? İstanbul'da okul servis ücretlerine düzenleme Son dakika: Ödemeler nasıl olacak? İstanbul'da okul servis ücretlerine düzenleme         
15:12
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir         
15:01
Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak         
14:59
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
14:33
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
13:59
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi 7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
13:05
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 15:56:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Demirspor: 3-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei