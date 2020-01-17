Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyunu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' oyunu - Son Dakika

Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyunu

6 saat önce

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı oyunu Malatya'da tiyatroseverlerle buluşturdu.

Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı oyunu Malatya'da tiyatroseverlerle buluşturdu.

Güngör Dilmen'in yazdığı, rejisörlüğünü Sinan Pekinton'un yaptığı oyun, Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

İzleyicilerin beğenisine sunulan oyun, 19. yüzyılda İstanbul'un Aksaray semtinde geçen bir aşk hikayesini anlatıyor.

Saraydan uzaklaştırılan Mahitab'ın, Aksaray'ın bir sokağına taşınmasıyla başlayan hikaye izleyicilere sunuluyor.

Dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı Zeynel Işık, müzik Nedim Yıldız, dans ve hareket düzeni Asena Melikoğlu'nun yaptığı oyunda, Ebru Uysal, Ali Fuat Davutoğlu, Ergin Özdemir, Özgür Cengiz, Özgür Deniz Kaya, Burçak Kaya, Tamay Açıkel, Volkan Demirer, Sinem Lökbaş, Meray Saygı, Ezel Erkman, Fikriye Musluoğlu, Gül Öz, Öykü Yılmazer, Öykü Yılmazer, Dilek Ersoy, Cem Sel, Kağan Tekin ve Volkan Çendik rol aldı.

2 perdeden oluşan ve yaklaşık 1 saat süren oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Malatya, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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