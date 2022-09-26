SRİ LANKA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: TABELA VE BAYRAK BİLGİMİZ OLMADAN ASILMIŞ - Son Dakika
Üye Girişi

SRİ LANKA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: TABELA VE BAYRAK BİLGİMİZ OLMADAN ASILMIŞ

26.09.2022 17:09
SRİ LANKA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: TABELA VE BAYRAK BİLGİMİZ OLMADAN ASILMIŞ

PENDİK'te Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu tabelası bulunan dairenin tahliye edilmesiyle ilgili Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, yazılı bir açıklama yaptı.

PENDİK'te Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu tabelası bulunan dairenin tahliye edilmesiyle ilgili Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İstanbul'da fahri başkonsolosluğun bulunmadığı belirtilerek, konuyla ilgili ismi geçen kişiler hakkında büyükelçilik tarafından işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği'nin İstanbul'da Fahri Konsolosluğu bulunmadığından, söz konusu İstanbul Fahri Konsolosluğu gayri resmi ve yetkisizdir. Bahse konu haberde geçen Şahin Şimşek ve Alp Türkyılmaz Sri Lanka hükümeti tarafından yetkilendirilmediği halde ofis açmış ve yasal olmayan faaliyetlerde bulunmuştur. Söz konusu kişilerden Alp Türkyılmaz eski Sri Lanka Fahri Konsolosudur fakat görevi Mayıs 2022 ayında sonlandırılmıştır. Şahin Şimsek, elçiliğimiz tarafından tanınmamakla birlikte, kayıtlı bir çalışan değildir ve hiçbir yetkisi yoktur Bu kişiler ofis açmak, vatandaşlık belgesi bulundurmak gibi görevlerine sahip değildir. Asılan tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış ve tamamen hükümsüzdür. Konuyla ilgili ismi geçen kişiler hakkında elcilik tarafından işlem başlatılmıştır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


YORUMLAR
500
İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek
Kaynak: DHA

Sri Lanka, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SRİ LANKA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: TABELA VE BAYRAK BİLGİMİZ OLMADAN ASILMIŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: SRİ LANKA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: TABELA VE BAYRAK BİLGİMİZ OLMADAN ASILMIŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement