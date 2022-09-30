Ankara haber! Kızılay Ankara'daki cezaevinde ücretsiz butik açtı - Son Dakika
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Ankara haber! Kızılay Ankara'daki cezaevinde ücretsiz butik açtı

30.09.2022 09:52
Ankara haber! Kızılay Ankara'daki cezaevinde ücretsiz butik açtı

Gelen Ankara haberlerine göre Yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine istediği giyim malzemesini alma fırsatı sunmayı amaçlıyor Kızılay Butikler'in bir yenisi Ankara'daki Yenikent Cezaevi Kampüsü'nde açıldı.

Yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine istediği giyim malzemesini alma fırsatı sunmayı amaçlıyor Kızılay Butikler'in bir yenisi Ankara'daki Yenikent Cezaevi Kampüsü'nde açıldı. Ücretsiz hizmet veren butik mağazalardan aylık ortalama 26 bin ihtiyaç sahibi yararlanıyor.

Kızılay'ın yurt genelinde 67 şehirdeki 106 Kızılay Butik mağazası ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ücretsiz hizmet veriyor. Giyim ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçların karışlandığı Kızılay Butiklere gelen ihtiyaç sahipleri kendilerine tanımlanan miktarlar doğrultusunda istedikleri ürünleri alma fırsatı buluyor. Bağışçıların katkılarıyla aylık ortalama 26 bin faydalanıcının ihtiyacını karşıladığı Kızılay Butik mağazalarından, ilk dokuz ayda 240 bine yakın ihtiyaç sahibi yararlandı. Sayılarının arttırılması planlanan Kızılay Butik mağazalarının, 51'i şehir merkezinde, 45'i üniversitelerde, 7'si hastanelerde ve 3'ü de Denetimli Serbestlik/Ceza ve Tevkifevlerinde bulunuyor.

Kızılay Butik mağazaları, şubeler, hastaneler ve üniversitelerin yanı sıra Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucu cezaevlerinde de kuruluyor. Hükümlü ve tutukluların giyim ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için ise Kızılay Sincan Şubesi ile Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle Ankara'da yeni bir Kızılay Butik açıldı. Ankara'daki Sincan Yenikent Cezaevi Kampüsü'nde açılan Kızılay Butik'ten binlerce ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutuklu yararlanacak.

"KIZILAY HEPİMİZİN KIZILAY'I"

Açılış töreninde konuşan Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş, "İhtiyaç sahiplerine destek olmak için açtığımız Kızılay Butiklerimiz şehir merkezlerinde, öğrencilerimiz için üniversitelerde, hastalar ile refakatçileri için hastanelerde bulunuyor ve bunların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bağışçılarımızın verdiği katkılarla Kızılay Butik mağazalarımıza giyim ve hijyen gibi malzemelerle donatıyoruz. Cezaevlerimizden de ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutuklular için giyim malzemesi ihtiyacı gibi gelen talepleri kolaylaştırmak adına Kızılay Butiklerimizi iş birliği yaparak buralarda konumlandırmaya başladık. Kızılay hepimizin Kızılay'ı, inşallah bundan sonra da güzel çalışmalara devam ediyor olacağız" dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da "Hükümlü tutuklularımız için birçok faaliyet yürütürken farklı ihtiyaçlarını da gözetmek durumundayız. Düşkün durumda olana yardım etme, onları destekleme kültürümüzün bir gereği olarak hükümlü ve tutuklularımızın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama adına gayretler gösteriyoruz. Bu gayretin bir sonucu olarak da Türk Kızılay'la ortak çalışma ile ortaya koyduğumuz bir emeğin, bir mağazanın açılışını yapıyoruz.  Kızılay'la ortak olarak yürütülen çalışmalarda 11 bin 326 tutukluya yaklaşık 75 bin parça kıyafet yardımı, 138'ine 37 bin TL'lik yol yardımı, 270'ine 2 bin civarında kitap ve kırtasiye, 4326'sına 14 bin 600 parça hijyen malzemesi ve annesinin yanında kalan 449 çocuğa da 4 bin 481 parça oyuncak yardımı yapıldı" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Yenikent, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber! Kızılay Ankara'daki cezaevinde ücretsiz butik açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber! Kızılay Ankara'daki cezaevinde ücretsiz butik açtı - Son Dakika
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