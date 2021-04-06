Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63 - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63

06.04.2021 11:41
Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63, System.String[]

ANKARA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, son 1 ayda Ankara'da da koronavirüs vakalarında büyük artış olduğunu, bunun hastanelere de yansıdığını söyledi.

ANKARA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, son 1 ayda Ankara'da da koronavirüs vakalarında büyük artış olduğunu, bunun hastanelere de yansıdığını söyledi. Gülüm, "Mart ayı öncesine göre 5 kata varan artışımız var. Ankara'daki yoğun bakım oranlarımız şu an yüzde 63 seviyelerinde. Ankara'nın sağlık altyapısı anlamında oldukça güçlü altyapısı var" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gülüm, DHA'ya yaptığı açıklamada, salgın döneminde Ankara'daki devlet hastanelerinin durumu ve süreç ile ilgili bilgi verdi. Gülüm, son 1 ayda Ankara'da da koronavirüs vakalarında büyük artış yaşandığını, bunun da hastanelere yansıdığını söyledi. Prof. Dr. Gülüm, "Vaka artışında mart ayı öncesine göre 5 kata varan bir artışımız var. Servis yatağı ihtiyacımızda 2 kat civarında bir artış oldu. Ankara'daki yoğun bakım oranlarımız şu an yüzde 63 seviyelerinde. Ankara'nın sağlık altyapısı anlamında oldukça güçlü bir altyapısı var. Ağustos sonu eylül başı gibi artışların en çok olduğu zamanlarda dahi herhangi bir yetmezlik durumu oluşmadı. Son 1 ay içinde gördüğümüz artışın belki de diğer artışlardan farkının virüsün biraz daha fazla yayılıyor olması olduğu söylenebilir" dedi.

'800 YENİ YOĞUN BAKIM YATAĞI KAZANDIRDIK'Prof. Dr. Gülüm, bu türde hızlı artışların getirdiği iki sonucun olduğunu, bunlardan birinin sağlık sunumunun yükünü artırması diğerinin de sağlık çalışanlarının daha fazla yorulması olduğunu söyledi. Acil olmayan ve uygun zamanda planlanıp, yapılan vakalarda, ağız ve diş sağlığı ile ilgili hizmetlerde vakalar arttığı zamanlarda planlamaya gittiklerini belirten Gülüm, şöyle konuştu:  "Son 1 yılda sağlık çalışanlarının insanüstü gayretlerini hep birlikte görüyoruz. Bizim en yoğun olduğumuz zamanlarda dahi bir yetmezlik durumu oluşmadı. Pandeminin başlamasından bu yana tescilli 800 yeni yoğun bakım yatağı kazandırdık Ankara'ya. Ankara'nın altyapısı ihtiyaç olduğu zaman daha da büyümeye müsait. Başkentte sağlık hizmetleri sağlıklı bir şekilde verilmeye devam ediyor ama hızlı bir artıştan dolayı ve tedbirler noktasında uyulmama halinde bu sayıların artmasından endişe ediyoruz. Bu salgın özellikle bizim toplum olarak bitmesini istediğimiz zaman bitecek bir salgın. Sadece resmi tedbirlere uymak bu noktada yetmiyor. Bizim de kendi tedbirlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Ziyaret, sohbet, gezme gibi aktiviteleri kısıtlamamız gerekiyor. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor. Bu pandemiden her gün bir şey öğreniyoruz. Hiçbir hesaba hiçbir formüle dört dörtlük uymayan salgını yaşıyoruz. En ufak ihmalin, en ufak tedbirsizliğin faturasını kat kat fazla ödediğimiz bir pandemiyi yaşıyoruz." '7 HASTANEDE BİONTECH AŞILAMASI BAŞLADI'Prof. Dr. Gülüm, başkentte aşılamanın hızlı devam ettiğini belirterek, "Aşılmada da özellikle bizim riskli grup kabul ettiğimiz sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve 65 yaş üzeri büyüklerimizin de yüzde 82'ye varan bir aşılama oranımız var. Bu oldukça güzel ve yüksek bir oran. Biontech aşısının da başlamasıyla Ankara'da bulunan, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etimesgut Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanemiz olmak üzere toplam 7 hastanede bu aşı uygulamamız başladı. Aşı hakkı olan vatandaşlarımız Sinovac ya da Biontech aşısından birini tercih ederek aşılarını olma imkanları var" diye konuştu. '529 FİLYASYON VE 129 AŞI EKİBİMİZLE SAHADAYIZ'

Prof. Dr. Gülüm ayrıca başkentteki filyasyon ekipleri hakkında da bilgi vererek, "Bizim pandemiden bu yana 600 araçla bin ekiple yaptığımız kilometre sayısı 7 milyon 600 bin kilometre. Bu ciddi bir kilometre. Şu an itibarıyla 529 filyasyon ekibimiz ve 129 aşı ekibimizle sahadayız. Bizim sabah 08.00'den akşam 21.00'e kadar 2 vardiya şeklinde, yoğunluğun olduğu zamanlarda 3 vardiya şeklinde 3'er kişilik ekiplerden oluşturduğumuz ekipler" dedi.


Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63
Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63
Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63

İl Sağlık Müdürü, Mehmet Gülüm, Biontech, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63 - Son Dakika


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