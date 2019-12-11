Ankara itfaiyesi K-9 köpekleri artık lisanslı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara itfaiyesi K-9 köpekleri artık lisanslı - Son Dakika

Ankara itfaiyesi K-9 köpekleri artık lisanslı

6 saat önce

Ankara İtfaiyesi K-9 köpekleri uluslararası başarıya imza attı.

Ankara itfaiyesi K-9 köpekleri artık lisanslı, System.String[]

Ankara İtfaiyesi K-9 köpekleri uluslararası başarıya imza attı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 2 K-9 Canlı İnsan Arama Kurtarma Köpeği, 18 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında AFAD Samsun İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Uluslararası Canlı İnsan Arama Kurtarma Sınavı"nı başarıyla geçti.


Leon ve Ex artık lisanslı


Ankara İtfaiyesi Eğitmeni Dinçer Gülbağı koordinasyonunda K-9 Eğitmeni Ergin Yılmaz tarafından eğitilen 4,5 yaşındaki Leon ile H. İbrahim Ünver'in eğittiği 2 yaşındaki EX isimli köpek, lisans almaya hak kazandı.


Leon ve EX isimli K-9 Canlı İnsan Arama Kurtarma Köpeği, Ulusal ve Uluslararası Arama Kurtarma Belgesi alarak hem yurt içinde hem de yurt dışında göreve hazır olduklarını belgeledi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, K-9 köpeklerinin Ankara İtfaiyesi eğitmenlerince yoğun eğitim programı sonunda yetiştirildiğine dikkat çekerek, "Köpeklerimizin katıldığı uluslararası sınavda K-9 Canlı İnsan Arama Kurtarma Belgesi almasından büyük mutluluk duyduk. Böylece Ankara İtfaiyesi'nin göreve hazır K-9 Canlı İnsan Arama Kurtarma Köpeği sayısı 4'e ulaştı" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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