Ankara İtfaiyesi'nden Bayram Uyarıları

23.05.2026 13:42
Ankara İtfaiyesi, Kurban Bayramı öncesi yangın, boğulma ve trafik kazalarına karşı gerekli önlemleri hatırlattı.

(ANKARA)- Ankara İtfaiyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İtfaiye Çavuşu Muhammed Albayrak, yangın, patlama, trafik kazası ve boğulma gibi risklere karşı alınacak basit önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ankara İtfaiyesi, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili öncesi Başkentlilere önemli uyarılarda bulundu. İtfaiye ekipleri; vatandaşların güvenli bir tatil ve bayram geçirebilmesi için Başkent'in çeşitli noktalarındaki 49 istasyonda görev başında olacak. Ankara İtfaiyesi İtfaiye Çavuşu Muhammed Albayrak, özellikle bayram hazırlıkları dolayısıyla mutfaklarda yoğunluk yaşandığını belirterek, "Ocak, tüp ve elektrikli mutfak ekipmanları kullanılırken dikkatli olunmalı, yemek pişirilirken mutfak kesinlikle kontrolsüz bırakılmamalıdır" dedi. Gaz kokusu hissedildiğinde elektrik düğmelerine dokunulmaması gerektiğini vurgulayan Albayrak, ortamın hızla havalandırılması ve yetkililere haber verilmesi çağrısında bulundu.

KURBAN KESİM ALANLARINDA GÜVENLİK VURGUSU

Kurban kesim işlemlerinin yalnızca belirlenen güvenli alanlarda yapılması gerektiğini belirten Albayrak, kesim bölgelerinde elektrik kabloları, yanıcı maddeler ve yakıt depolarından uzak durulması gerektiğini söyledi. Kullanılan ekipmanların gelişi güzel bırakılmaması gerektiğini belirten Albayrak, çocukların kesim alanlarına yaklaşmasına izin verilmemesi gerektiği vurguladı. Bayram ziyareti veya tatil dolayısıyla evden ayrılacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Albayrak, "Ütü, kettle, şarj aleti gibi elektrikli cihazların fişleri prizden çıkarılmalı, doğal gaz ve su vanaları kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere de seslenen Albayrak, sıcak havalarda araç içinde bırakılan çakmak, deodorant, kolonya ve basınçlı kapların yangın ve patlama riski oluşturabileceğine dikkat çekti.

"KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK ORMAN YANGINLARINA DÖNÜŞEBİLİR"

Bayram süresince yoğunluk yaşanması beklenen piknik ve mesire alanlarında da vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Albayrak, ateşin yalnızca izin verilen alanlarda yakılması gerektiğini ifade etti. Albayrak, "Ateş yalnızca izin verilen bölgelerde yakılmalı, ayrılmadan önce tamamen söndürüldüğünden emin olunmalıdır. Yol kenarlarına sigara izmariti, cam şişe ve cam parçaları atılmamalıdır. Küçük ihmaller büyük orman yangınlarına dönüşebilir" diye konuştu.

BARAJ VE GÖLETLERE GİRMEYİN UYARISI

Serinlemek amacıyla göl, gölet ve barajlara girilmesinin ciddi risk oluşturduğunu belirten Albayrak, güvenli olmayan sularda yüzmenin boğulma vakalarına yol açabileceğini söyledi. Ankara İtfaiyesi'nin bayram boyunca görev başında olacağını belirten Albayrak, vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlatarak, "En büyük temennimiz hiçbir vatandaşımızın acı yaşamadan güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesidir" dedi.

Kaynak: ANKA

