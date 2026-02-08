Ankara Keçiörengücü Bandırma'yı 3-1 yendi

Stat: Aktepe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Ramazan Ufuk Avdaş, Kerem Kalkan
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 75 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 90 Süleyman Luş), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 65 Diaby), Fernandes (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 90 Ali Akman), Diouf
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Badji), Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerim Alıcı, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Emirhan Acar), Fall (Dk. 67 Kaan Akyazı), Abdülkadir Parmak (Dk. 81 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 81 Yusuf Can Esendemir), Kehinde, Tanque
Goller: Dk. 45+1 Diouf, Dk. 45+7 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 64 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Enes Aydın (Bandırmaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 36 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 39 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 15 İbrahim Akdağ, Dk. 60 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+6 Mücahit Albayrak (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 yendi.
