Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi 1. yılını doldurdu - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi 1. yılını doldurdu

02.12.2020 11:33
Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi 1. yılını doldurdu, System.String[]

Başkentte engelli bireylerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılması için çalışmalar gerçekleştiren Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi birinci yılını doldurdu.

Başkentte engelli bireylerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılması için çalışmalar gerçekleştiren Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi birinci yılını doldurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, AKK Engelli Meclisi'nin, 187 temsilcinin katılımıyla 1 Aralık 2019'dan itibaren eğitim, erişilebilirlik, proje, Ar-Ge, kültür sanat, iş geliştirme, spor ve etkinlik alt çalışma grupları ve 66 gönüllüyle yeni projelere imza attığı bildirildi.

AKK Engelli Meclisinin vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştığı vurgulanan açıklamada, Engelli Meclisi'nin aldığı tavsiye kararlarının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKK Engelli Meclisi Sözcüsü Ersan Petekkaya, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından tek tek karşılandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara'da yaşayan engelli bireylerin büyük eksikliğini duyduğu bir konu olan Ankara Engelsiz Sanat Atölyesi (ANESA) Projesi tamamlanarak Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı olarak iletildi. Projemiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Engelli Meclisimizin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda Büyükşehir Belediyesi engelli okullarında okuyan öğrencilerimizin öğle yemeğini karşılanmaya başlarken, pandemi döneminde maske yüzünden iletişim kurmakta büyük sıkıntı çeken işitme engelli vatandaşlar için de şeffaf maske üretildi. Halk Ekmek fabrikamız ise glütensiz ekmek üreterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ekmekleri ulaştırmaya başladı. Diğer projelerimizden 'Pozitif Kart ve Engelsiz Park' çalışmalarımızla ilgili sürecin devam ettiğini ve yakın bir süreçte bu projelerimizin de hayata geçeceğine inanıyoruz."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi 1. yılını doldurdu - Son Dakika


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