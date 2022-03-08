Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma - Son Dakika
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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma

08.03.2022 09:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına ilişkin soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına ilişkin soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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