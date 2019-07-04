Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

27 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarttığı 29 şüpheliden 13'ü, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarttığı 29 şüpheliden 13'ü, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı öncesinde, sınavda çıkacak soruların FETÖ/PDY mensuplarınca organize bir şekilde alınarak "hakim-savcı çalışma evlerinde" kalan ve sınava hazırlanan örgüt mensuplarına verildiğinin tespit edilmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, sınav öncesi soru aldıkları veya verdikleri tespit edilen, aralarında örgütün mahrem imamları, aday hakimken ihraç edilen sivil ve askeri şüpheliler, aday hakim olarak bekleyenler, ihraç edilmiş subaylar ile faal olarak avukatlık mesleğini yapanların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçları kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara merkezli 17 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, Terörle Mücadele Şubesine getirilmeye başlandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:13 Kaynak: AA
Başsavcı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı Saadet Yüksel resmen AİHM yargıcı! Yemin töreninde büyük sürpriz Son dakika! Çavuşoğlu: S-400'lerin nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]