Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 29 ilde FETÖ soruşturması: 121 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara merkezli 29 ilde FETÖ soruşturması: 121 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ soruşturması: 121 gözaltı kararı

7 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ mensuparına dağıtılmasıyla ilgili 121 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ soruşturması: 121 gözaltı kararı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ mensuparına dağıtılmasıyla ilgili 121 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sorulara erişip, örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şu ana kadar 45 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
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