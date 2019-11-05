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Son Dakika Güncel Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

7 saat önce

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ihraç ya da emeklilik gibi nedenlerle ayrılan 18 eski asker hakkında 'örgütsel iletişim amacıyla umuma açık sabit hatlardan iletişim' kurdukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ihraç ya da emeklilik gibi nedenlerle ayrılan 18 eski asker hakkında 'örgütsel iletişim amacıyla umuma açık sabit hatlardan iletişim' kurdukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken emeklilik, istifa, ihraç gibi sebeplerle görevden ayrılan 18 eski askerin 'umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında naklen tayin ile askeriyeden sivil kurumlara geçenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
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