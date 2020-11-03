Ankara merkezli 7 ilde 'Kobani eylemleri' operasyonu: 3 gözaltı (2) - Son Dakika

Ankara merkezli 7 ilde 'Kobani eylemleri' operasyonu: 3 gözaltı (2)
03.11.2020 22:24
3 KİŞİ TUTUKLANDIKobani olayları soruşturması kapsamında aralarında eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kobani olayları soruşturması kapsamında aralarında eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan Kobani soruşturmasının 2'nci dalgasında soruşturma kapsamında alınan eski HDP Milletvekili İbrahim Binici, Ayşe Yağcı ve Mesut Bağcık, Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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