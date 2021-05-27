Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesinde devam eden çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan bilgi aldı.

Milletvekili Yıldız ve belediye başkanı Yalçın, kaya mağaralarının bulunduğu İnönü mevkisinde devam eden piknik alanı çalışmasını inceledi.

Yalçın, Kirmir Çayı vadisinde ve çayın etrafında yeni piknik alanları oluşturmaya devam ettiklerini ve kısa süre içinde çevre düzenlemesi ve piknik masalarıyla birlikte halkın hizmetine sunacaklarını aktardı.

Milletvekili Yıldız da ilçelerin sorunlarının çözümü için el birliği ile çalıştıklarını belirterek, "Bugün İnönü mağaralar bölgesini, kent meydanı düzenleme alanını ve otele çevrilen yurt binasındaki çalışmaları yerinde gördük." dedi.