Beypazarı Belediyesinin örnek meyve bahçesinde yetiştirilen çilekler, öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesinin örnek meyve bahçesinde yetiştirilen çilekler, öğrencilere dağıtıldı

12.08.2022 16:10
Beypazarı Belediyesinin örnek meyve bahçesinde yetiştirilen çilekler, öğrencilere dağıtıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyveler vatandaşlara dağıtılıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyveler vatandaşlara dağıtılıyor.

Başağaç Mahallesi'ne bağlı Fasıl bölgesinde kurulan serada üretilen çilekler toplanarak, camilerde yaz dönemi Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere dağıtımı gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, belediye örnek meyve ve sebze bahçesinin 130 dönüm alanda kurulu bulunduğunu bildirdi.

İlçe çiftçisine örnek olması yönünde bahçeyi oluşturduklarını belirten Kaplan, "Bahçemiz örnek olmaktan çıktı. Üretim had safhada, kiraz, dut, üzüm, elma, armut, kayısı, şeftali, biber, domates, patlıcan gibi ne ararsanız bahçede yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncer Kaplan, yapılan çalışmaları yerinde görmeye çok sayıda belediye yetkilisinin ve tarımla uğraşan sorumluların geldiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Başağaç, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Belediyesinin örnek meyve bahçesinde yetiştirilen çilekler, öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika

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