Tuncer Kaplan, yapılan çalışmaları yerinde görmeye çok sayıda belediye yetkilisinin ve tarımla uğraşan sorumluların geldiğini sözlerine ekledi.

İlçe çiftçisine örnek olması yönünde bahçeyi oluşturduklarını belirten Kaplan, "Bahçemiz örnek olmaktan çıktı. Üretim had safhada, kiraz, dut, üzüm, elma, armut, kayısı, şeftali, biber, domates, patlıcan gibi ne ararsanız bahçede yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Başağaç, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı Belediyesinin örnek meyve bahçesinde yetiştirilen çilekler, öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika

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