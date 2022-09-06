Beypazarı'nda otomobil takla attı - Son Dakika
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Beypazarı'nda otomobil takla attı

06.09.2022 19:25
Beypazarı'nda otomobil takla attı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi yol güzergahında ilerleyen Hasan Kaya idaresindeki 06 TU 783 plakalı otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik kazası sonucu yaralanan sürücü Kaya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beypazarı, Karaşar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beypazarı'nda otomobil takla attı - Son Dakika

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