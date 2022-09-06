Alınan bilgiye göre, Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi yol güzergahında ilerleyen Hasan Kaya idaresindeki 06 TU 783 plakalı otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik kazası sonucu yaralanan sürücü Kaya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Beypazarı, Karaşar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beypazarı'nda otomobil takla attı - Son Dakika

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