Ankara'nın en büyük oyun etkinliklerinden "GüestGO!" yarın yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara'nın en büyük oyun etkinliklerinden 'GüestGO!' yarın yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Ankara'nın en büyük oyun etkinliklerinden "GüestGO!" yarın yapılacak

6 saat önce

Ankara'nın en büyük oyun ve espor etkinliklerinden "GüestGO!" yarın oyunseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ankara'nın en büyük oyun etkinliklerinden

Ankara'nın en büyük oyun ve espor etkinliklerinden "GüestGO!" yarın oyunseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "GüestGO!" etkinliğinin 4'üncüsü Yenimahalle Belediyesi ve Aselsan'ın desteğiyle Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğunca yarın Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Ankaralı oyun severleri bir araya getirecek etkinlik, Ahmet Sonuç (Jahrein), Tuna Akşen (Pintipanda), Ferit Karakaya'nın (Wtcn) da aralarında olduğu "internet fenomenleri"ni ağırlayacak.

Türkiye E-Spor Federasyonu ve LÖSEV panellerine de ev sahipliği yapacak etkinlik, önde gelen oyun firmalarının panelleriyle Türkiye'de oyun sektörünü ileriye taşımayı hedefliyor.

Sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte oyuncular, çeşitli deneyim ve stant alanlarının yanı sıra turnuvalarla oyuna ve eğlenceye doyacak.

Oyun ve espor üzerine dair her şeyin konuşulacağı panellerde Ankaralı gençlerin hem keyifli vakit geçirmesi hem de bu konulardaki sorularına cevap bulması öngörülüyor.

Yenimahalle Belediyesi, Karakaya, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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