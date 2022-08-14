Ankara'da mahalle turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da mahalle turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

14.08.2022 21:26
Ankara'da mahalle turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde Evci ile Karapınar futbol takımları arasında oynanan maçta çıkan kavgada 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde Evci ile Karapınar futbol takımları arasında oynanan maçta çıkan kavgada 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı.

Haymana Adnan Sevinç Stadı'nda oynanan mahalleler arası futbol turnuvası yarı final maçında Evci ile Karapınar karşı karşıya geldi. Evci'nin Karapınar karşısında 3-2 üstünlüğü ile devam eden maçın 88. dakikasında Karapınarlı bir futbolcunun kırmızı kart görmesinin ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karapınar taraftarı saha inerek hakemlere ve Evci takımının oyuncularına saldırdı. Polis kavgaya biber gazı ile müdahale etti. Kavgada 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Haymana, Futbol, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da mahalle turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da mahalle turnuvasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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