Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

15.08.2022 23:30

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde seyir halindeki bir belediye otobüsüne tutunan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Keçiören İlçesi Sanatoryum Caddesi'nde seyir halinde olan belediye otobüsüne tutunan 2 gencin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Kaskları ve koruyu kıyafetleri olmadan yolculuk eden gençlerin görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte sürücüleri zor durumda bırakan gençler kazaya davetiye çıkardı.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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