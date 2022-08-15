Keçiören İlçesi Sanatoryum Caddesi'nde seyir halinde olan belediye otobüsüne tutunan 2 gencin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Kaskları ve koruyu kıyafetleri olmadan yolculuk eden gençlerin görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte sürücüleri zor durumda bırakan gençler kazaya davetiye çıkardı.

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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