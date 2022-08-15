Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
ANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde seyir halindeki bir belediye otobüsüne tutunan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Keçiören İlçesi Sanatoryum Caddesi'nde seyir halinde olan belediye otobüsüne tutunan 2 gencin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Kaskları ve koruyu kıyafetleri olmadan yolculuk eden gençlerin görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte sürücüleri zor durumda bırakan gençler kazaya davetiye çıkardı.
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