Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Öntaş kazandı.
Ankara
'nın Nallıhan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsmail Öntaş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Öntaş 9 bin 875, İYİ Parti
adayı Abdülfettah Güngör
8 bin 77 oy aldı.
Öntaş'ın öz geçmişi -
1963 yılında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Nallıhan'da, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Orta Doğu
Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.
2004-2009 ve 2009-2014 tarihlerinde AK Parti'den İl Genel Meclisinde üye olarak görev yaptı.
Bu görevi süresince il daimi encümenliği, bütçe komisyonu başkanlığı gibi görevleri yürüttü.
Evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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