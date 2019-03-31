Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Öntaş kazandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Öntaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Öntaş 9 bin 875, İYİ Parti adayı Abdülfettah Güngör 8 bin 77 oy aldı.

Öntaş'ın öz geçmişi -

1963 yılında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Nallıhan'da, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

2004-2009 ve 2009-2014 tarihlerinde AK Parti'den İl Genel Meclisinde üye olarak görev yaptı.

Bu görevi süresince il daimi encümenliği, bütçe komisyonu başkanlığı gibi görevleri yürüttü.

Evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA

İsmail Öntaş, AK Parti, Ankara, Nallıhan, Güncel
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