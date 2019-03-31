Ankara'nın Polatlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mürsel...

Ankara
'nın Polatlı
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Mürsel Yıldızkaya
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mürsel Yıldızkaya 35 bin 740, CHP
adayı Sami Çay
24 bin 600, DP adayı Birol Gökçe
684 oy aldı.
-Yıldızkaya'nın özgeçmişi-
1968 Yılında Beypazarı
'nda doğdu. Ortaokulu Polatlı Imam Hatip Lisesi orta kısmında, Liseyi Polatlı Endüstri Meslek Lisesi
'nde okudu. Atatürk Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.
Polatlı Belediyesinde Basın ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü görevini 1995-96 yılları arasında yürüttü. Polatlı Belediyesinden ayrılarak 1996 yılında Şabanözü
Ilköğretim Okulu'nda öğretmenliğe başladı. Polatlı'da Sağlık Meslek, Anadolu ve Ticaret Meslek liselerinde tarih öğretmenliği yaptı.
Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanlığını yaptı. MHP Polatlı Ilçe Başkanlığı görevini 2 dönem yürüttü. 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde Polatlı Belediye Başkanı olarak seçildi. Yıldızkaya, evli ve 3 çocuk babası.