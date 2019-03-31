Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Polatlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mürsel...

Ankara'nın Polatlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mürsel...

2 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mürsel Yıldızkaya kazandı.

Ankara'nın Polatlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mürsel..., System.String[]
Ankara'nın Polatlı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mürsel Yıldızkaya kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mürsel Yıldızkaya 35 bin 740, CHP adayı Sami Çay 24 bin 600, DP adayı Birol Gökçe 684 oy aldı.

-Yıldızkaya'nın özgeçmişi-

1968 Yılında Beypazarı'nda doğdu. Ortaokulu Polatlı Imam Hatip Lisesi orta kısmında, Liseyi Polatlı Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

Polatlı Belediyesinde Basın ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü görevini 1995-96 yılları arasında yürüttü. Polatlı Belediyesinden ayrılarak 1996 yılında Şabanözü Ilköğretim Okulu'nda öğretmenliğe başladı. Polatlı'da Sağlık Meslek, Anadolu ve Ticaret Meslek liselerinde tarih öğretmenliği yaptı.

Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanlığını yaptı. MHP Polatlı Ilçe Başkanlığı görevini 2 dönem yürüttü. 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde Polatlı Belediye Başkanı olarak seçildi. Yıldızkaya, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Mürsel Yıldızkaya, Ankara, MHP, Polatlı, Güncel
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