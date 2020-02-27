Ankara'nın vergi rekortmeni sanayicilerine teşekkür belgesi verildi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, başkent sanayisinin yaklaşık yüzde 40'ının orta üstü ve yüksek teknolojide üretim yaptığını belirterek, "Ülkemizden ihraç edilen söz konusu ürünlerin yüzde 20'si burada üretiliyor." dedi.

Özdebir, Vergi Haftası dolayısıyla ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Vergisini hakkıyla verenleri ödüllendirmenin diğer sanayicilerin teşvik edilmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Özdebir, Ankara genelindeki OSB'lerin diğer şehirlere örnek olabilecek düzeyde başarılı işler yaptığını bildirdi.

Özdebir, şöyle konuştu:

"Ankara 2019 yılında 8,3 milyar dolarlık sanayi ürünü ihraç etti. Bu ürünler nitelik olarak da diğer illerde üretilenlerden farklı. Ankara sanayisinin yaklaşık yüzde 40'ı orta üstü ve yüksek teknolojide üretim yapıyor. Ülkemizden ihraç edilen söz konusu ürünlerin yüzde 20'si burada üretiliyor. Yüksek teknolojili ürünlerdeki cironun yüzde 28'i Ankaralı firmalar tarafından yapılıyor. Bu Ankara için gurur verici bir tablo."

Ankara'da fert başına düşen milli hasılanın 2018 verilerine göre 12 bin 500 dolar civarında olduğu bilgisini veren Özdebir, bu rakamın başkentin ekonomik açıdan aldığı mesafeyi gösterdiğini ifade etti.

"40 bin kişiye yeni iş kapısı"

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Niyazi Akdaş da sanayi bölgesinde 30 ayrı sektörde 331 firmanın üretim yaptığını ve toplam 1000 hektar alanda faaliyet gösterildiğini söyledi.

Akdaş, bölgede yakın zamanda açılacak yeni gelişme sahasıyla yaklaşık 300 fabrikanın daha faaliyete geçeceğini, burada yaklaşık 40 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da vergi bilincinin oluşturulmasına yönelik birçok etkinlik yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz bu teşekkür belgesi sürecini her yıl bir kademe daha genişleterek devam ettiriyoruz. Sincan'daki OSB'lerimizde birçok mükellefimizi ziyaret ettik. Hakikaten çok devasa işlerin yapıldığını, önemli sanayi atılımlarının, katma değeri yüksek ürünlerin artık çok rahat bir şekilde birçok alanda ve sektörde üretildiğini yerinde görmüş olduk. Her gördüğümüzde de gurur duyduk."

Konuşmaların ardından, 2019'da Ankara'da en çok vergi veren 100 sanayiciye teşekkür belgesi takdim edildi.