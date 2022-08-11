Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

11.08.2022 19:48
Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Murat Ulaş Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Murat Ulaş Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Şenol Caddesi'ndeki bir çay ocağında, Murat Ulaş Kanbur ile Yunus E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus E, Kanbur'u bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Kanbur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle kısa sürede yakalanan zanlı Yunus E, emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Murat Ulaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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