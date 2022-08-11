Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Şenol Caddesi'ndeki bir çay ocağında, Murat Ulaş Kanbur ile Yunus E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Murat Ulaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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