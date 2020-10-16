Ankara Şehir Hastanesi'ne iki ödül birden - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi'ne iki ödül birden

16.10.2020 13:24
Ankara Şehir Hastanesi'ne iki ödül birden, System.String[]

ANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi, Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği'nce (TEMAS) anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen video yarışmasında 2 ödül birden aldı.

ANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi, Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği'nce (TEMAS) anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen video yarışmasında 2 ödül birden aldı.

TEMAS Derneği tarafından '1-7 Ekim Emzirme Haftası' kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için video yarışması düzenlendi. Ankara Şehir Hastanesi, anne sütünün önemini konu edinen iki farklı video ile yarışmaya katıldı. Değerlendirme sonucunda iki video da ödül aldı. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ödülleri Dernek Genel Başkanı uzman hemşire Melek Kılıç'ın elinden aldı.

Kılıç, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda bazı farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunlardan birisi de hem kurumlarımızın hem de kişilerin kendilerinin çektiği video yarışmasıydı. Bu video yarışmasında Ankara Şehir Hastanemiz hem kişisel alanda hem de kurum olarak bize iki video gönderdi ve ikisinde de birinci oldu. Çok büyük bir farkındalıktı bu aslında. Bu videonun yaklaşık 20 bine yakın izlenmesi oldu ve beğeni sayısı da çok yüksekti. Aslında bizim burada amacımız farkındalık yaratmaktı ki bunu da yarattık. Türkiye'nin dört bir yanından, her yerden hem halkımızdan hem de sağlık personellerimizden herkes bu videolarımızı izledi ve biz de bu farkındalığı yaratmış olduk" ifadesini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ise "Tamamen amatörce kendi çalışanlarımızla çektiğimiz videomuz sosyal medyada en fazla beğeni alan izlenen videolardan birisi oldu. Amacımız 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle düzenlenen bu etkinlik aracılığıyla kitlelere ulaşıp, farkındalıklarını artırabilmekti aslında. Biliyorsunuz Ekim ayı aynı zamanda Meme Kanseri Farkındalık Ayımız. ve emzirmek meme kanserine karşı en büyük silahımız. Gerçekten bu konuda anne adaylarımızı, annelerimizi bilinçlendirmek için bir dizi de etkinlik yaptık. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi olarak hem bebek dostu hem de anne dostu prensiplerle çalışan bir hastane olarak bu etkinliklere destek vermekten ötürü de çok mutluyuz" diye konuştu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Şehir Hastanesi'ne iki ödül birden - Son Dakika

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