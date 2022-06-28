Ankara Şehir Hastanesi personeli ve hastalarının yaptığı el işi ürünler kermeste sergilendi - Son Dakika
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Ankara Şehir Hastanesi personeli ve hastalarının yaptığı el işi ürünler kermeste sergilendi

28.06.2022 15:04

Ankara Şehir Hastanesi personeli ve yatarak tedavi gören hastaların, buradaki atölyelerde yaptığı ahşap boyama, makrome, keçe, resim ve ebru sanatı ürünleri yıl sonu kermesiyle sergilendi.

Ankara Şehir Hastanesi personeli ve yatarak tedavi gören hastaların, buradaki atölyelerde yaptığı ahşap boyama, makrome, keçe, resim ve ebru sanatı ürünleri yıl sonu kermesiyle sergilendi.

Hastane idari binasındaki kermeste, Çankaya Halk Eğitimi Merkezi desteğiyle Çocuk Onkoloji, Çocuk Psikiyatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanelerindeki sanat atölyelerinde hastane çalışanları ve yatarak tedavi gören hastaların yıl boyu yaptığı ürünler yer aldı.

Sergide ayrıca, hastanenin "Geri Dönüştürelim Gülümsetelim Projesi" kapsamında, hastaların geri dönüşüm sonucu elde edilen malzemelerle yaptığı ürünler de sergilendi.

Kermeste konuşan Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, atölyelerdeki etkinliklerle hastaların süreçlerini daha rahat geçirebilmesini ve çalışanların iş stresini atabilmesini amaçladıklarını söyledi.

Etkinlik sonucunda ortaya çıkan ürünlerin bu süreci anlamlı kıldığını belirten Surel, "İnşallah bu faaliyetlerimizin sayısı artarak devam eder ve pandeminin olmadığı daha keyifli ve verimli zamanlar geçiririz." dedi.

Çankaya Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Şakir Demirkol ise atölyelerde bir yıl boyunca çok iyi eserler üretildiğini belirterek, hastane çalışanlarını, hastaları ve eğitmenleri tebrik etti.

Demirkol, Çankaya Halk Eğitimi Merkezinin Türkiye'nin en büyük halk eğitim merkezi olduğunu dile getirerek, "Belediyelerde, sivil toplum ve kamu kurumlarında her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, halk oyunları kursuna katılan hastane çalışanlarının oluşturduğu, Ankara Şehir Hastanesi Halk Oyunları Ekibi, "Anadolu'dan Motifler" isimli gösterisini sundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Şehir Hastanesi personeli ve hastalarının yaptığı el işi ürünler kermeste sergilendi - Son Dakika

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