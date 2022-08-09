Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını , yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Valiliği, su baskını, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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