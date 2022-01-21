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Ankara Valiliği, soğuk ve karlı hava konusunda sürücüleri uyardı - Son Dakika

Ankara Valiliği, soğuk ve karlı hava konusunda sürücüleri uyardı

21.01.2022 18:20
Ankara Valiliği, soğuk ve karlı hava konusunda sürücüleri uyardı

Ankara Valiliği, kentte 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı süresinde "fiziki araç özellikleri ve kış donanımı eksiklikleri olan orta yüklü ticari taşıtlar, kamyon artı römork, çekici artı yarı römork ve benzeri tiplerdeki taşıtların trafiğe...

Ankara Valiliği, kentte 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı süresinde "fiziki araç özellikleri ve kış donanımı eksiklikleri olan orta yüklü ticari taşıtlar, kamyon artı römork, çekici artı yarı römork ve benzeri tiplerdeki taşıtların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyebileceğini" duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren 27 Ocak Perşembe gününe kadar il genelinde etkili olacağı değerlendirilen soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla ilgili sürücülere yönelik uyarılarda bulunuldu.

Kritik yol kesimleri ve trafik yoğunluğu bulunan yüksek rakımlı, uzun iniş ve çıkışları, köprü ve viyadükleri olan otoyollar, devlet ve il yollarında, fiziki araç özellikleri ve kış donanımı eksiklikleri nedeniyle orta yüklü ticari taşıtlar, kamyon artı römork, çekici artı yarı römork ve benzeri tiplerdeki taşıtlardan kaynaklı yol kapanmaları olduğu belirtilen açıklamada, bu araçların kar yağmaya başladığı andan itibaren hava koşullarının ağırlaşması halinde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyebileceği bildirildi.

Açıklamada, seyahat edeceklerin, yola çıkmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğünün "0312 449 91 99" numaralı telefonundan, ücretsiz "Alo 159" hattından veya "www.kgm.gov.tr" internet adresinden hizmete sunulan "Güzergah Analizi Programı" ile en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yürütülen yolları sorgulayarak yol seçimi yapabileceği belirtildi.

Yollarda sürücülerin emniyet şeritlerini kullanmamaları, bu şeride park etmemeleri, zorunlu park etmeleri gerektiği takdirde ise uygun yerlerde beklemeleri istenen açıklamada, yoğun kar beklenen günlerde trafiğe çıkacak otomobil, otobüs ve benzeri taşıtlarda kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz bulundurulması ve yakıtlarının dolu olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun kar, tipi, görüş mesafesinin azalması gibi olumsuzlukları ve belirtilen hususları dikkate alarak yola çıkmasının, yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara ve belirlenen kurallara azami derecede dikkatle uymalarının, oluşabilecek mağduriyetlerin engellenmesi bakımından önem arz ettiği belirtildi.

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Ankara Valiliği, Tragger, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği, soğuk ve karlı hava konusunda sürücüleri uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Valiliği, soğuk ve karlı hava konusunda sürücüleri uyardı - Son Dakika
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