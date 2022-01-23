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"İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir" - Son Dakika

"İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir"

23.01.2022 21:27
"İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerede- Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Vasip Şahin, İstanbul, Ankara, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir" - Son Dakika
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