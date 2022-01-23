"İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir" - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerede- Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)