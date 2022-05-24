Ankara'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Ankara'ya şehit ateşi düştü

24.05.2022 16:37
Ankara'ya şehit ateşi düştü

Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın (24) acı haberi Ankara'daki baba evine ulaştı.

Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın (24) acı haberi Ankara'daki baba evine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa, komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince kurulan çadırda şehidin yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında, şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kızılcahamam ilçesi Berçinçatak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Onur Doğan'ın, 3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu belirtildi. 3 ay önce nişanlandığı ve seneye de evleneceği bildirilen Doğan'ın cenazesi Berçinçatak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Ankara'ya şehit ateşi düştü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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