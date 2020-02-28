Ankara'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin yaptığı saldırıda şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in acı haberi, Ankara'da bulunan ailesine ulaştı.



İdlib'te rejimin yaptığı hava saldırısında şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) şehadet haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babası Mehmet Şahin, annesi Arzu Şahin ve eşi Nuray Şahin'e ulaştı. Şehit Piyade Yüzbaşı Şahin'in Yasemin (2) ve Mehmet Selim (6) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babasının Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşadığı ve bir hafta önce torunlarını ziyaret etmek üzere Ankara'ya geldikleri de öğrenildi. Aile, evlatlarının şehadet haberini Ankara'da şehidin evine gelen yetkililerden aldı. - ANKARA