Son Dakika Haberleri: Ankaragücü'nde metin diyadin ilk antrenmanına çıktı
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Ankaragücü'nde metin diyadin ilk antrenmanına çıktı

5 saat önce

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra izinli olan Ankaragücü, yeni hocası Metin Diyadin ile ilk antrenmanına çıktı.

Ankaragücü'nde metin diyadin ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra izinli olan Ankaragücü, yeni hocası Metin Diyadin ile ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında BtcTürk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Ankaragücü, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Takımın başına dün getirilen tecrübeli teknik adam Metin Diyadin antrenman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular istasyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte, Kasımpaşa maçında hafif bir sakatlık geçiren kaleci Korcan Çelikay antrenmana katılmadı. Çalışmayı takip eden kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, idmanın son bölümünde teknik direktör Metin Diyadin ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Metin Diyadin'in yardımcılıklarını yapacak isimlerde belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını; Adnan Karahan, Hayrettin Aksoy, İlker Püren, ve Cihan Erdil üstlenecek. Kaleci antrenörü olarak Veysel Aturgil'in görev alacağı Ankaragücü'nde performans ve analiz antrenörü ise Mustafa İşçelebi olacak.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar

Metin Diyadin, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
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